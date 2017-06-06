Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı.



Orta Mahalle'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, belirtilen yere gitti. Polisleri fark eden şüpheliler, otomobille kaçmaya çalıştı.



Karşı yönden gelen sivil polis aracı şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Polis aracına çarpan zanlılar, yaya olarak kaçmaya başladı.



Polis ekipleri uyarı amacıyla havaya ateş açtı, bu sırada şüphelilerden A.İ. yakalandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürdürülüyor.



Zanlılara ait otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.