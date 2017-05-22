Efeler ilçesinde kamyonet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.



Aydın-Muğla karayolunda Mehmet Cumar idaresindeki 09 YH 970 plakalı kamyonet, Hüseyin Koç idaresindeki 15 DE 771 plakalı otomobil ve İsmail Taktaklar idaresindeki 48 BM 719 plakalı hafif ticari araç, Çakırbeyli Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, araç sürücüleri ile otomobildeki Dudu Koç, Fatma Koç, Hasan Deniş ve Döndü Deniş yaralandı.



Araçta sıkışan hafif ticari aracın sürücüsü Taktaklar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.



Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Trafiğe kapanan yol, yaklaşık yarım saat sonra açıldı.