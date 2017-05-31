Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kuşadası'ndaki KYK yurdunda bazı öğrencileri tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kantincinin sözleşmesinin kurum tarafından feshedildiği ve yurt bölgesine girişinin yasaklandığını duyurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan bazı öğrencilerle arasında çıkan tartışma sonrası sosyal medyadan öğrencileri tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kantincinin sözleşmesinin feshedildiği ve yurt bölgesine girişinin yasaklandığı bildirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerinin kaldığı yurtta yaşanan olaya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, kuruma ait yurtta sahura kalkan öğrencileri tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ö.A'nın kantincilik sözleşmesinin KYK tarafından feshedildiği ve yurt bölgesine girişinin yasaklandığı duyuruldu.



ADÜ'de eğitim gören öğrencilerin kaldığı yurtta, sahur yapmak isteyen öğrencilerden H.Ö. ve K.T, iddiaya göre yemekte eksiklik olduğunu kantin işletmecisi Ö.A'ya söylemişti. Menüde eksiklik olmadığını belirten Ö.A. ile öğrenciler tartışmaya başlamış, olayın büyümesiyle yurdun güvenliğine ve polis ekiplerine durum bildirilmişti. Olay yerine gelen ekiplerce polis merkezine götürülerek ifadeleri alınan öğrenciler ile kantin işletmecisinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı kaydedilmişti.



Daha sonra sosyal paylaşım sitesi üzerinden tehdit içerikli yazılar paylaşan kantinci Ö.A, savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.