Didim'de yalnız yaşayan bir kadını pompalı tüfekle vurup kaçan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan bir kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.



Fevzipaşa Mahallesi'nde, evine gittiği Ayşe Çelebi'yi (55) kapısının önünde pompalı tüfekle başından vurarak öldürüp kaçan Zeki Doğru (37), Akbük Mahallesi'ndeki bir evde polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.



Zanlının emniyetteki ifadesinde, Çelebi'yi kendisi hakkında çeşitli dedikodular çıkarttığı için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.



- Olay



Fevzipaşa Mahallesi'nde, Zeki Doğru, 20 Mayıs'ta Ayşe Çelebi'nin evinin önüne gitmiş, tartışma esnasında beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Çelebi'nin başına ateş etmişti.



Çelebi'nin cinayetten birkaç dakika önce 155 Polis İmdat'ı arayıp, evinin karşısında silahlı bir kişinin dolaştığını ve korktuğunu söylediği belirtilmişti.