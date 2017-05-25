"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Aydın'daki cinayet

Didim'de yalnız yaşayan bir kadını pompalı tüfekle vurup kaçan zanlı tutuklandı.

Aydın'daki cinayet

Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan bir kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra olay yerinden kaçan ve operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde, evine gittiği Ayşe Çelebi'yi (55) kapısının önünde pompalı tüfekle başından vurarak öldürüp kaçan Zeki Doğru (37), Akbük Mahallesi'ndeki bir evde polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, Çelebi'yi kendisi hakkında çeşitli dedikodular çıkarttığı için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

- Olay

Fevzipaşa Mahallesi'nde, Zeki Doğru, 20 Mayıs'ta Ayşe Çelebi'nin evinin önüne gitmiş, tartışma esnasında beraberinde getirdiği pompalı tüfekle Çelebi'nin başına ateş etmişti.

Çelebi'nin cinayetten birkaç dakika önce 155 Polis İmdat'ı arayıp, evinin karşısında silahlı bir kişinin dolaştığını ve korktuğunu söylediği belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın #cinayet #Didim #kadın #pompalı tüfek #zanlı #tutuklama
banner863
Önceki Haber
Yunanistan Eski Başbakanı Papadimos yaralandı
Sonraki Haber
Bartın'da trafik kazası: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.