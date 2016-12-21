Aydın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Aydın merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Siirt illerinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği şafak operasyonunda yakalama kararı çıkartılan 33 şüpheliden 25’i gözaltına alındı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın’ın Efeler, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerine zehir tacirlerine operasyonlar düzenlendi. Nazilli’de yapılan operasyonlarda terör örgütüne üye olmaktan kaydı bulunan B.Ö. yakalanırken evinde yapılan aramada 4.18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli Cezaevi'ne gönderildi. Operasyonlarda N.S., Ö.Ç., U.C., R.D., M.Ö., Ç.K., S.Ç., N.K., M.S., A.D., F.B. yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 44.8 gram metamfetamin, 612 gram kubar esrar, 1 adet extacy ve 3 adet LSD uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



‘Şafak’ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Soruşturmayı genişleten ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 23 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Aydın, İstanbul, İzmir ve Siirt’te tespit edilen 23 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen “Şafak” kod adlı operasyonda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik dedektör köpeği ‘Aşil’in de destek verdiği operasyonlarda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 23 av tüfeği fişeği, 10 adet 9 mm fişek, 200 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan bonk tabir edilen düzenek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında Efeler’de B.B., İ.İ., F.B., Y.T., A.İ., M.T., Nazilli’de E.C., M.S., İ.A., S.Ç., N.K., Bozdoğan’da R.D., İzmir’in Konak ilçesinde A.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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