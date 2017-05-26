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Aydın'da otomobille TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde, TIR'la çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobille TIR çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında Karpuzlu Karayolu Yörükler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çine'den Karpuzlu yönüne giden Rıza Aydoğan idaresindeki 09 LS 303 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Bildik yönetimindeki 43 DL 551 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi.
 
Gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Rıza Aydoğan ile araçta bulunan ve aynı isimdeki dedesi Rıza Aydoğan, annesi Serpil Aydoğan ve babaannesi Zehra Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan Abdullah Aydoğan ise yaralandı. TIR şoförü Hasan Bildik kazayı yara almadan atlattı.
 
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Abdullah Aydoğan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #tır #kaza #karpuzlu
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