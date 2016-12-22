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Aydın’da şüpheli ölüm

Aydın’da şüpheli ölüm

AYDIN (AA) - Nazilli'de bir kişi, bahçesinde kızı tarafından ölü halde bulundu.

İddiaya göre, Bağcılı Mahallesi'nde, Hediye Aktepe, haber alamadığı babası Ali Şahan'ın (60) bahçesine gitti.

Babasının yerde hareketsiz şekilde yattığını gören Aktepe, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şahan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Etiketler; #Nazillide şüpheli ölüm #nazilli #aydın
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