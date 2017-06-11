Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 yıldır şoförlük yapan Ayşe Sevinç, okul servisinde çocuklara anne şefkatiyle yaklaşıyor, trafik kurallarına özen gösteriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık bin şoförün kayıtlı olduğu oda tarafından "yılın şoförü" seçilen 3 çocuk annesi Ayşe Sevinç, öğrencileri anne şefkatiyle taşıyor.

Marmaris ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 9 yıl 21 kilometre uzaklıktaki Hisarönü köyünden kent merkezine dolmuşla yolcu taşıyan Sevinç, 2010 yılında servis şoförlüğüne başladı.

Kentte servis şöförlüğü yapan 5 kadından biri olan Sevinç, Marmaris Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öncülüğünde, polis ve Marmaris Şoförler Otomobilciler Kamyoncular Odası üyelerinden oluşan komisyon tarafından "yılın şoförü" seçildi.

Yaklaşık 16 yıldır şoförlük yapan Sevinç'e, son bir yıl içinde ceza puanı almaması, uygulamalarda eksik çıkmaması, aracın bakımını zamanında yaptırması ve yolcuların memnuniyeti gibi kriterler sayesinde yılın şoförü seçilerek, plaket verildi.

Hisarönü Mahallesi Hüseyin Durmaz İlkokulu servis şoförü Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında şoförlüğe köy dolmuşçuluğu yaparak başladığını söyledi.



"Doğup büyüdüğüm topraklarda yılın şoförü oldum"

Eşi araç aldıktan sonra servis şoförlüğüne başladığını anlatan Sevinç, "Yıllardır şoförlük yapıyordum. Servis aracı aldık. Eşime, 'Ben kullanmak istiyorum' dedim. 7 yıldır da servis şoförlüğü yapıyorum. Servise başladığımda çevrem ve arkadaşlarım çok iyi karşıladı. Memnun oldular. Mahallenin de hoşuna gitti." diye konuştu.

Şu ana kadar öğrenci ve velileriyle hiçbir sıkıntı yaşamadığını ifade eden Sevinç, tecrübeli olduğu için herkesin kendisine güvendiğini, çocuklarını emanet ettiğini belirtti.

Sevinç, çocuklara şoför gibi değil, anne gibi davrandığını bildirerek, mezun olan öğrencilerle de görüşmeye devam ettiğini söyledi. Eşinin teşvikiyle şoförlüğe başladığına değinen Sevinç, öğrencilere "çocuklarım" diye hitap ettiğini anlattı.

Çocuklarından ikisinin üniversitede okuduğunu, bir de torunu olduğunu ifade eden Sevinç, "Yılın şoförü seçildim, plaket verdiler. Çok duygulandım. Doğup büyüdüğüm topraklarda yılın şoförü oldum." diye konuştu.

Marmaris Şoförler Otomobilciler Kamyoncular Odası Başkanı İbrahim Tarım ise Marmaris'te odaya kayıtlı 5'i kadın bin şoför olduğunu belirterek, Ayşe Sevinç'in uzun yılladır mesleğini kurallara uygun olarak yaptığı için örnek alındığını kaydetti.