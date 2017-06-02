Edirne'de, muhtar Ekrem Kapuska'nın vefatı üzerine yapılacak Çavuşbey Mahallesi muhtarlığı seçimlerinde, merhumun kızı Gülay Kapuska ile 4 aday yarışacak

Edirne'de, Çavuşbey Mahallesi Muhtarı olarak 32 yıl çalışan Ekrem Kapuska'nın vefatı üzerine yapılacak seçimde, merhumun kızı Gülay Kapuska da aday oldu.



Çavuşbey Mahallesi'nin 6 dönem muhtarlığını yapan Ekrem Kapuska'nın geçen yıl yaşamını yitirmesiyle muhtarlık koltuğu boş kaldı. Yüksek Seçim Kurulunun ara seçim kararıyla seçim yarışına girilen mahallede, muhtarlığa 4'ü erkek 5 aday talip oldu.

Bu pazar sandık başına gidecek seçmenin kararını bekleyenlerden birisi de mahallelinin çok sevdiği merhum muhtarın kızı 55 yaşındaki Gülay Kapuska.

Gülay Kapuska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Ekrem Kapuska'nın mahalleye 32 yıl muhtarlık yaptığını söyledi.

Babasına bu sürede sekreterliğini yürüttüğünü belirten Kapuska, "Mahalle için yaptığı tüm işlerde babamın yanından bir dakika bile ayrılmadım. Sürekli onun yanında mahalleyle iç içeydik. Babam vefat ettiği için ara seçimle muhtar seçilmesi gerekiyor. Muhtarlığa ben de aday oldum. Babam hep mahalle sakinlerinin menfaatlerini ön planda tutan bir yönetim sergiledi. Muhtar seçildiğim takdirde ben de halk için halka yakın bir tavır sergileyeceğim." diye konuştu.

Muhtar adayı Kapuska, babasının mahallelinin sorunlarını çözmek için elinden geleni yaptığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Mahalleli bana 'abla' der. Rahmetli babama da baba, ağabey ya da kardeşleri gözüyle bakarlardı. Babam mahalleyle iç içe olduğu sürede ben de aynı yakınlıkta sorunların çözümü için çalıştım. Bir kadın olarak adaylığımı açıkladıktan sonra hiçbir olumsuz tepki almadım. Zaten bana mahalle alışkın.

Herkes kazanmak ister ancak sonuca mahalle halkı karar verecek. Seçimlerde halk en doğru kararı verir. Ayrıca kadınlar her işi yapabilir. Tır şoförü, dolmuş şoförü kadın var, kadınlar her işin altından kalkar. Bir erkek kadar kadının da aklı, zekası var. İsterse başarılı olur kadınlar. Seçimlerin Çavuşbey Mahallesi halkına hayırlı olmasını diliyorum. En doğru kararı onlar verecektir."

Propaganda olarak fotoğraflarını bastırdığını ve seçmen ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Kapuska, 4 Haziran'daki seçimin sonucunu merakla beklediğini kaydetti.

Çavuşbey Mahallesi Muhtarlığı seçiminde Gülay Kapuska ile Hilmi Keskin, Hasan Makas, Ömer Bahar ve Müslim Alırat yarışacak.