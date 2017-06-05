Tokat attığı kızı ve eşinin şikayetçi olması üzerine hakkında dava açılan berber Adem Orduluoğlu, 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Bağcılar'da yaşayan berber Adem Orduluoğlu, tokat attığı eşi ve kızına, şikayetleri üzerine açılan dava sonucunda 6 bin lira para cezası ödemeye mahkum edildi.

Orduluoğlu, sözünü dinlemediği için dört yıl önce 19 yaşında olan kızı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kızına tokat atan Orduluoğlu, araya giren eşine de kendisini desteklemediği için tepki gösterdi. Orduluoğlu, eşine de tokat attı.

Olayın ardından Orduluoğlu'nun kızı ve eşi emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından açılan davada Orduluoğlu'nun kızı ve eşi şikayetlerini geri çekti ancak olay kamu davasına dönüştüğü için yargılama sürdü.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve dört yıl süren dava sonucunda, Orduluoğlu, eşine ve kızına üçer bin lira ödemeye mahkum edildi.

Orduluoğlu, para cezasını peşin veya 10 taksitte ödemediği takdirde, 10 ay süreyle haftanın dört günü kamu yararına çalışacak, bunu da yerine getirmediği zaman 10 ay hapis cezası yatacak.

Adem Orduluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı büyüdükten sonra zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

Kızına yaşamıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğunu ancak onun kendisini dinlemediğini savunan Orduluoğlu, çocuğuna tokat attığı için 3 bin, eşine kendisine yardım etmediği gerekçesiyle tokat attığı için de 3 bin lira ceza aldığını ifade etti.

Ailelerin çocukların eğitiminden sorumlu olduğunu, çevresel şartların çocukları etkilediğini aktaran Orduluoğlu, aldığı cezayı eleştirerek, "Hafif dokun, ver 3 bin. Hafif dokun, ver 3 bin." dedi.

Evde yaşadıkları tartışma sırasında kızının da kendisine saldırdığını iddia eden Orduluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim attığım tokattan sonra kızım da bana saldırdı ama gidip şikayetçi olmadım. Baba yüreği yine de. Bu olayın neticede olmaması, bu dereceye gelmemesi lazımdı. Kızım daha sonra annesiyle polise gitti. Neymiş ben darp yapmışım. Darp olayı yok aslında. Ben şiddete kesinlikle karşıyım ne çocuğuma, ne de eşime şiddeti severim. Karıncayı dahi incitmeyen bir insanım. Ben şiddet yapmış konumuna düştüm burada. Benim gibi binlercesi var ama sesini çıkarmıyor."



"Bu cezadan dolayı yuvamız yıkılıyor"

Orduluoğlu, erkeklerin sesini duyuramadığını belirterek, "Hafif şöyle yap ver ceza, hafif şöyle yap ver ceza... Erkeklerin haklarını aramak istiyorum. Haksızlık karşısında seslerini duyurmuyorlar. Ben evde sığıntı gibiyim. Eşim benden boşanmak üzere. Çünkü aldığım cezadan dolayı bana büyük tepkisi var. 'Sen adam olmazsın' diyor. Tamamen koptu iplerimiz. Bu cezadan dolayı yuvamız yıkılıyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararının ardından başsavcıya gittiğini anlatan Orduluoğlu, "Bunu 10 taksitle ödemem gerekiyormuş. Ödemediğim zaman kamu yararına günde dört saat çalışacağım, bunu da yapmazsam 10 ay cezaevinde yatacağım. Acilen benim sorunuma çare bulunmazsa isyan edecek halim yok. Ne gerekiyorsa cezayı öderim ama Allah'ıma havale ederim." şeklinde konuştu.