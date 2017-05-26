Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bacağını kullandığı traktörün şaftına kaptıran genç kız öldü.
Heybeli Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Özbek (19) babasına ait tarlayı traktörle ilaçlamak istedi.
Bu sırada dengesini kaybederek bacağını traktör şaftına sıkıştıran genç kız, çevredekilerin yardımıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Özbek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bacağını kullandığı traktörün şaftına kaptıran genç kız öldü.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, bacağını kullandığı traktörün şaftına kaptıran genç kız öldü.