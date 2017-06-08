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Bağcılar'da panelvanın çarptığı 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, panelvan tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bağcılar'da panelvanın çarptığı 5 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü

İstanbul Bağcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Suriyeli çocuk, panelvan tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Suriyeli Muhammed Şilaş, 2 arkadaşıyla Mahmutbey'den İSTOÇ tarafına gitmek için, O3 Karayolundan geçmeye çalıştı.

Önden giden 2 çocuk yoldan geçmeyi başarırken, Muhammed Şilaş'a, İkitelli istikametine giden M.K. yönetimindeki 34 DLA 58 plakalı panelvan tipi araç çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şilaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı. Sürücü M.K'ya araç muayenesini yaptırmadığı için daha önce 5 defa ceza uygulandığı ve aracın trafikten men edildiği belirlendi.
Araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaya çarpması #suriyeli #Bağcılar
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