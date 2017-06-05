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Bakan Müezzinoğlu'nun gözleri önünde kürsüye yığıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun davetli olarak katıldığı Bursa’daki iftar programında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, konuşma yapmak üzere geldiği kürsüde rahatsızlanarak yere yığıldı. Hemen müdahale edilen Gençoğlu, bir süre dinlendikten sonra kısa bir konuşma yaptı.

Bakan Müezzinoğlu'nun gözleri önünde kürsüye yığıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun davetli olarak katıldığı Bursa’daki iftar programında Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, konuşma yapmak üzere geldiği kürsüde rahatsızlanarak yere yığıldı. Hemen müdahale edilen Gençoğlu, bir süre dinlendikten sonra kısa bir konuşma yaptı.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (BAL-GÖÇ) Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği iftar programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanısıra protokol ve dernek üyeleri katıldı. Programda konuşma yapmak üzkere kürsüye gelen Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu,konuşmasına başladıktan yaklaşık 1 dakika sonra kürsüye yığıldı.

2014 yılında kalp rahatsızlığı sebebiyle ameliyat olduğu belirtilen Gençoğlu’na ilk müdahaleyisalondakiler yaptı. Kürsünün hemen yanındaki sandalyeye oturtulan Gençoğlu’na su verildi. 5 dakikadinlenen Gençoğlu,yaptığı konuşmada, "Rahatsızlığım sebebiyle sendrom yaşadım.Kusura bakmayın. Balgöç’ümüzünü düzenlediği iftar programında sizlerle olmak mutluluk verici" dedi.
 

Kaynak: DHA
Etiketler; #Bakan Müezzinoğlu #mehmet müezzinoğlu #BAL-GÖÇ
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