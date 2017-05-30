Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...

Bakanlık açıkladı! Süre 6 ay uzatıldı

Maliye Bakanlığınca, 2B alanlarındaki taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenler, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlar için 6 ay ödeme süresi verildiği belirtilerek, bu sürenin 7 Eylül 2017'de sona ereceği bildirildi.

Bakanlık açıkladı! Süre 6 ay uzatıldı
Maliye Bakanlığının internet sitesindeki duyuruda, 2B ve tarım arazilerinin satışlarına yönelik olarak Bakanlar Kurulu kararıyla süre uzatımına gidildiği anımsatıldı.
 
Kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devletle vatandaşlar arasında  yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 Sayılı Kanun uyarınca, Orman  Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 647  bin hak sahibine yaklaşık 472 bin taşınmazın satıldığı ve bunların toplam  değerinin 9,2 milyar lira olduğu belirtilerek, bu bedelin 6,2 milyar lirasının  tahsil edildiği, kalan kısmın da taksitler halinde ödendiği ifade edildi.
 
Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için bu yıl mart  ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 2B alanlarında bulunan taşınmazların  satışında süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen  bedeli süresi içinde ödemeyenler, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen  taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlar için altı ay ödeme süresi  verildiği hatırlatılarak, sürenin 7 Eylül 2017'de sona ereceğine dikkat çekildi.
 
Duyuruda, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce gönderilen SMS'lerle erken  ödeme halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerinin  bilgilendirildiğine işaret edilerek, bu düzenlemeler sonucu başvuru ve ödeme  sürelerini kaçıran vatandaşların da satın alma başvurusunda bulunmasının ve  mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.
 
Duyuruda şunlar kaydedildi:
 
"Aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin  kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve  hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerimizde satışlara  başlanmıştır. Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bu arazileri uzun  yıllardır kullandıkları hususu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir  alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin  yüzde 50'si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılmaktadır.  Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 23 bin kişiye toplam 29 bin taşınmaz 358  milyon lira bedelle satılmış, bu bedelin 129 milyon lirası tahsil edilmiştir. Söz  konusu kanun kapsamında tarım arazileri satışında başvuru sürelerini kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek adına başvuru tarihi 7 Eylül 2017'e kadar  uzatılmış olup vatandaşlarımızın 2B ve tarım arazileri satışındaki bu süre  uzatımını kaçırmamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA
Etiketler; #bakanlık #maliye bakanlığı #2B arazileri
banner863
Önceki Haber
İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz'da başlıyor
Sonraki Haber
Ramazan balık fiyatlarını yüzde 50 düşürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.