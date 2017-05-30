Maliye Bakanlığınca, 2B alanlarındaki taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenler, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlar için 6 ay ödeme süresi verildiği belirtilerek, bu sürenin 7 Eylül 2017'de sona ereceği bildirildi.

Kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devletle vatandaşlar arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 Sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 647 bin hak sahibine yaklaşık 472 bin taşınmazın satıldığı ve bunların toplam değerinin 9,2 milyar lira olduğu belirtilerek, bu bedelin 6,2 milyar lirasının tahsil edildiği, kalan kısmın da taksitler halinde ödendiği ifade edildi.Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesi için bu yıl mart ayında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenler, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlar için altı ay ödeme süresi verildiği hatırlatılarak, sürenin 7 Eylül 2017'de sona ereceğine dikkat çekildi.Duyuruda, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce gönderilen SMS'lerle erken ödeme halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerinin bilgilendirildiğine işaret edilerek, bu düzenlemeler sonucu başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran vatandaşların da satın alma başvurusunda bulunmasının ve mülkiyet sorunlarının çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği vurgulandı."Aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerimizde satışlara başlanmıştır. Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bu arazileri uzun yıllardır kullandıkları hususu göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazileri hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50'si oranında indirimli ve faizsiz 6 yıl vadeli olarak satılmaktadır. Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 23 bin kişiye toplam 29 bin taşınmaz 358 milyon lira bedelle satılmış, bu bedelin 129 milyon lirası tahsil edilmiştir. Söz konusu kanun kapsamında tarım arazileri satışında başvuru sürelerini kaçıran hak sahiplerinin mağduriyetlerini gidermek adına başvuru tarihi 7 Eylül 2017'e kadar uzatılmış olup vatandaşlarımızın 2B ve tarım arazileri satışındaki bu süre uzatımını kaçırmamaları önem arz etmektedir."