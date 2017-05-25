"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Bakırköy'de toplu sünnet şöleni

İstanbul Bakırköy’de, toplu sünnet şöleni coşkusu yaşandı. Önceden 5 ayrı özel hastanede sünnet ettirilen çocuklar, kendileri için düzenlenen şölende unutamayacakları bir gün yaşadı.

Bakırköy'de toplu sünnet şöleni

Yaz ayları geldi, belediyelerin toplu sünnnet şölenleri başladı.

Bu sezon sünnet şölenlerinin ilki İstanbul Bakırköy'de yapıldı.

Bakırköy Belediyesi tarafından 5 özel hastanede önceden sünnet ettirilen çocuklar, Botanik Park'ta düzenlenen şölenle unutamayacakları bir gün yaşadı.

Palyaço eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, yüzlerini boyatarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Eğlence sonunda Bakrıköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sünnet oan çocuklara altın ve oyuncak hediye etti.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #bakırköy #toplu sünnet #sünnet #istanbul #bakırköy belediyesi #yaz ayı
banner863
Önceki Haber
Tüp satışında yeni düzenleme
Sonraki Haber
Galatasaray üyelikten çıkarmıştı! Ünlü iş adamı Memet Koçarslan ile ilgili yeni gelişme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.