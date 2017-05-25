İstanbul Bakırköy’de, toplu sünnet şöleni coşkusu yaşandı. Önceden 5 ayrı özel hastanede sünnet ettirilen çocuklar, kendileri için düzenlenen şölende unutamayacakları bir gün yaşadı.

Yaz ayları geldi, belediyelerin toplu sünnnet şölenleri başladı.



Bu sezon sünnet şölenlerinin ilki İstanbul Bakırköy'de yapıldı.



Bakırköy Belediyesi tarafından 5 özel hastanede önceden sünnet ettirilen çocuklar, Botanik Park'ta düzenlenen şölenle unutamayacakları bir gün yaşadı.



Palyaço eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar, yüzlerini boyatarak bol bol fotoğraf çektirdi.



Eğlence sonunda Bakrıköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, sünnet oan çocuklara altın ve oyuncak hediye etti.





ulusalkanal.com.tr