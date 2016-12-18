Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturmasında 13 gözaltı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Kepsut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütü adına faaliyet yürütüldüğü ve örgüte destek sağlandığı iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.

Kepsut Emniyet Müdürlüğüne getirilen, aralarında dernek yöneticisi, esnaf, imam ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 13 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan dernek yöneticisi İ.B, emekli astsubay İ.Ç. ve esnaf M.E. tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.