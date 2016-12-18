CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturmasında 13 gözaltı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY soruşturmasında 13 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Kepsut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütü adına faaliyet yürütüldüğü ve örgüte destek sağlandığı iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı.
Kepsut Emniyet Müdürlüğüne getirilen, aralarında dernek yöneticisi, esnaf, imam ve öğretim görevlilerinin bulunduğu 13 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan dernek yöneticisi İ.B, emekli astsubay İ.Ç. ve esnaf M.E. tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler; #pdy #fetö #Balıkesir #3 tutuklu
banner863
Önceki Haber
Çakmak patladı 4 genç yaralandı
Sonraki Haber
Şırnak'ta terör operasyonu: 25 terörist yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.