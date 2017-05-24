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Balıkesir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir'de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Burak Güler (27) idaresindeki 10 BS 641 plakalı motosiklet, Edremit-Ayvalık karayolu Ayvalık Meslek Yüksekokulu Şirinkent kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhun Tura'nın (18) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Kazada, Ceyhun Tura, Burak Güler ve aynı motosiklette yolculuk eden Kaan Sedef (18) ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tura ve Güler yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaan Sedef'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Motosiklet kaza #Balıkesir #ayvalık
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