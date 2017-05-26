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Balıkesir'de midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kepsut ilçesinden Akçakertil Mahallesi'ne gitmek için 10 PT 166 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mustafa Açıkgöz'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Gece yapılan aramalardan bir sonuç alamayan ve sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlayan ekipler, söz konusu otomobilin Musalar Mahallesi Balık Kayası mevkisinde şarampole devrildiğini tespit etti. 

Sürücü Açıkgöz ise otomobile yakın bir noktada ölü bulundu. 

Açıkgöz'ün cesedi, Kepsut Develet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Edremit #şarampol #midibüs #yaralı #Balıkesir #kaza
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