Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 61 yaşındaki şizofreni hastası boş arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çal Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, söz konusu kişinin şizofreni hastası Halil Koç (61) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.



Koç'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.