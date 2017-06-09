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Balıkesir'de suç örgütü operasyonu

İstanbul bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de suç örgütü operasyonu

Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda elebaşı ile 24 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takip edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Edremit Körfezi'ndeki Edremit, Ayvalık ve Burhaniye'nin aralarında olduğu ilçelerde "adam yaralama, silah kaçakçılığı, haraç isteme, adam kaçırma, çek senet tahsilatı, nitelikli yağma, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, uyuşturucu ticareti ve ölümle tehdit" gibi birçok suça karıştıkları öne sürülen, İstanbul bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütünün elebaşı E.B.G. ile 24 kişi yakalandı.

Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, av tüfeği, pompalı tüfek, kesici alet ve bir çelik yelek ele geçirildi.

Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 5 şüphelinin arandığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #suç örgütü operasyonu #Balıkesir
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