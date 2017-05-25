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Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Hamamlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Emin Can'ın (47) kullandığı 10 K 0107 plakalı traktör, Manyas-Gönen karayolunun 9. kilometresinde şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #traktör #şarampol #Ölü #devrilme
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