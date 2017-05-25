Alınan bilgiye göre, Hamamlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Emin Can'ın (47) kullandığı 10 K 0107 plakalı traktör, Manyas-Gönen karayolunun 9. kilometresinde şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamamlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Emin Can'ın (47) kullandığı 10 K 0107 plakalı traktör, Manyas-Gönen karayolunun 9. kilometresinde şarampole devrildi.