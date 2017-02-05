Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Bir hafta içinde iki gencin uyuşturucudan hayatını kaybetttiği Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.



Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir hafta içinde iki gencin uyuşturucudan hayatını kaybetmesi üzerine istihbari çalışmalarını operasyona dönüştürdü.



İbrahimce Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve "Şafak" adı verilen operasyon kapsamında, 50 polis birçok evde ve araçta arama yaptı.



Narkotik köpeği Gala'nın da katıldığı arama ve kontrollerde, 2 ruhsatsız tabanca ve bir tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Beş şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.