Saat 15.20'de başladı
Saat 15.20'de başladı
Haseki Hastanesinde kavga: Bir ölü, bir yaralı
Haseki Hastanesinde kavga: Bir ölü, bir yaralı
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
SON DAKİKA: Milli yıldız resmen Dortmund'da!
SON DAKİKA: Milli yıldız resmen Dortmund'da!

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Bir hafta içinde iki gencin uyuşturucudan hayatını kaybetttiği Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir hafta içinde iki gencin uyuşturucudan hayatını kaybetmesi üzerine istihbari çalışmalarını operasyona dönüştürdü.

İbrahimce Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve "Şafak" adı verilen operasyon kapsamında, 50 polis birçok evde ve araçta arama yaptı.

Narkotik köpeği Gala'nın da katıldığı arama ve kontrollerde, 2 ruhsatsız tabanca ve bir tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Beş şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #kom #Edremit #Balıkesir
banner863
Önceki Haber
İstanbul haberleri - Haseki Hastanesinde kavga: Bir ölü, bir yaralı
Sonraki Haber
Vatandaş borç batağında
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.