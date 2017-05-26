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Balıkesir'deki cinayet davasında karar

Burhaniye ilçesinde, tarlada çalışan komşusu kadını tüfekle vurarak öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Balıkesir'deki cinayet davasında karar

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bir kadını tüfekle vurarak öldüren kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Feridun Gezer, "taammüden planlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Duruşma sonrası adliye binası önünde toplanan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması üyeleri ellerindeki pankartlarla basın açıklaması yaptı. Slogan atan gruptakiler, kadın cinayetlerini kınadı.
Burada açıklama yapan öldürülen Emine Kuru'nun eşi Seyfettin Kuru, adaletin tecelli ettiğini söyledi.
Kuru, "Giden, vefat eden eşimi, onu mezara gönderdiler. Şu anda mahkemesinin son aşamasında adaletimiz gereken cezayı verdi. Ağırlaştırılmış müebbet olarak gereken cezayı verdi. Bu dünyada böyle bir ceza verilen katil, inşallah cenabı Allah tarafından inşallah öteki dünyada böyle bir ağırlaştırılmış cezayı bulur. Öbür dünyada da yeri yurdu olmaz." diye konuştu.

 Olay
İlçedeki bir tatil sitesinin yakınındaki tarlada çalışan tarım işçisi Emine Kuru, 9 Ekim'de 2016'da komşusu Feridun Gezer'in ateşlediği tüfekten çıkan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı.Tarlada çalışan arkadaşlarının ihbarı üzerine ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Kuru, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Olayın ardından kaçan katil zanlısı polis ekiplerince yakalanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mahkeme #cinayet #burhaniye #Balıkesir
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