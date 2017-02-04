Balıkesir'deki şüpheli ölüm

Edremit ilçesinde, iki gün önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yaşamını yitiren genç kıza uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2 Şubat'ta, uyuşturucu kullandığı iddiasıyla yaşamını yitiren 17 yaşındaki kıza uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, G.H'nin ölümü üzerine soruşturmalarını sürdüren Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, genç kıza uyuşturucu sattıklarını belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Funda ve Göksel Savun çifti "Uyuşturucu satmak" ve "Ölüme sebebiyet vermek" suçlarından tutuklandı.



İddiaya göre, daha önce uyuşturucu tedavisi gören ve iki ay önce Kütahya'da çocuk yurdundan ayrılarak babasının Akçay Mahallesi'ndeki evine gelen G.H. (17), 2 Şubat'ta, uzaktan akrabası İ.Y'nin (16) evinde ölü bulunmuştu.