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Balıkesir'e uygun enginar

Balıkesir'de semt pazarlarında meyve sebze satan Halil Yüce, son yıllarda, diyetisyen ve doktor tavsiyesiyle enginara ilgi artınca, bu sebzenin üreticisi oldu. Yüce uzun araştırmalar ve yıllar süren çabasının sonunda bölgeye uygun enginar yetiştirmeyi başardı.

Balıkesir'e uygun enginar

"Balıkesir'de enginar neden olmasın" diyerek yola çıkan Halil Yüce sonunda emeğinin karşıllığını aldı.

Semt pazarlarında meyve sebze satan Halil Yüce, son yıllarda, diyetisyen ve doktor tavsiyesiyle enginara ilgi artınca, bu sebzeyi yetiştirmeye karar verdi.

Uzun araştırmalar ve yıllar süren çalışma sonrasında Halil Yüce, enginar yetiştirmeyi başardı.

Halil Yüce insanlar için sağlık deposu olan enginarı Balıkesir'de yaygınlaştırmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Sindirime yardımcı olması, karaciğeri temizlemesi, vitamin ve mineral bakımından zengin olması enginarın diğer faydaları arasında sayılıyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #enginar
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