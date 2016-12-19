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Balon balığı balıkçıları isyan ettirdi

Son yıllarda Ege sularında hızla çoğalan balon balığı, balıkçıların kabusu haline geldi. Yakın zamana kadar misinaları kestiği için nadiren oltaya takılan zehirli balık, oltalara üçer-beşer takılmaya başladı.

Balon balığı balıkçıları isyan ettirdi

Marmaris Körfezi’nde balığa çıkan Hüseyin Yıldırım’ın oltasına da aynı gün defalarca en az 3 balon balığı birden takıldı. Yıldırım, “Artık bıktık. Her olta atışımızda misinayı kesiyor ya da en az 3’ü birden oltaya takılıyor. Denize açılırken, balon balıklarının misinayı kesebileceğini düşünerek daha çok malzeme ile çıkıyoruz. Hem maddi yönden hem de avlanma yönünden zarar veriyor” dedi.

Yıldırım, oltasına zaman zaman 5 kilodan daha ağır balon balığının takıldığını söyledi./Milliyet

Etiketler; #balon balığı #Marmaris Körfezi #türkiyede balon balığı
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