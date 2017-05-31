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Bandırma'da batan gemideki malzemeler çıkartılıyor

Gemideki malzemelerin tahliyesine 100 ton kaldırma kapasiteli "Herkül" isimli vinçle başlandı

Bandırma'da batan gemideki malzemeler çıkartılıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesi limanında yükleme sırasında yan yatarak batan geminin kurtarılmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, malzemelerin tahliyesine başlandı.

Bandırma Liman Başkanı Abdullah Şalcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Çelebi Bandırma Limanı'nda batan Türk bandıralı bin 998 grostonluk, 77 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki "Ali Ağa" adlı yük gemisini çıkarma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Gemideki yükün boşaltılacağını belirten Şalcı, "İstanbul Liman Başkanlığı sahasından, 100 ton kaldırma kapasiteli 'Herkül' isimli vinç, deniz yoluyla Bandırma'ya geldi. Vincin yerine yerleştirilmesinin ardından yük çıkartma işlemlerine başlandı. Eti Maden'e ait 93 konteynerlik yük, yaklaşık 20-25 günde denizden ve gemiden tahliye edilecek." ifadelerini kullandı.

Şalcı, yetkili firma tarafından daha önce gemiden boşaltılan silaj, sintine, akaryakıt ve yağların, bertarafı için ilgili yerlere gönderildiğini sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gemi #Bandırma #Balıkesir
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