EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Dairesi Başkanlığı koordinesinde, fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla 24 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde, yurt genelinde korsan kitap ve DVD satışının önlenmesine yönelik olarak 'Bandrol 3' operasyonu gerçekleştirildi.Kaynak: DHA
EGM Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 50 bin TL olan; 13 bin 90 bandrolsüz kitap, 662 usulsüz bandrollü kitap, 87 bin 261 bandrolsüz oyun/film DVD'si, 157 bin 240 DVD kartoneti olmak üzere toplam 258 bin 253 korsan materyal ele geçirildi.
Operasyon kapsamında, 81 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
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