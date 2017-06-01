Sandıklı İlçesi'nde bir banka şubesinin camlarını temizleyen işçinin hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışması dikkati çekti.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde bir banka şubesinin camlarını temizleyen işçinin hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışması dikkati çekti.



Sandıklı İstasyon Caddesi'ndeki bir bankanın ikinci katında cam temizliği yapan işçi, canını hiçe sayarak çalıştı.



Hiçbir tedbir almadan camları silen erkek işçi, pencerenin dışına çıkarak aşağı sarktı.



Tek eliyle cama tutunan ve diğer elini kullanarak camları silen işçi bir ara bankanın reklam tabelasına basarak çalıştı.



Bankanın ön cephesindeki üç, yan cephesindeki bir camı bu yöntemle silen işçi herhangi bir kaza olmadan çalışmasını tamamlandı.