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Banyoda ölü bulundu

MARMARİS'te oturan 29 yaşındaki Gülümser Çalışkan, banyoda ölü bulundu. Kalp krizinden öldüğü sanılan Çalışkan'ın cesedi otopsiye gönderildi

Banyoda ölü bulundu
Marmaris kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki turistik Selimiye Mahallesi'nde oturan evli olan Gülümser Çalışkan, dün saat 18.00'de, eşi Sezer Çalışkan tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Sezer Çalışkan durumu, jandarmaya bildirdi. Evde yapılan inceleme sonrası kalp krizinden öldüğü sanılan Gülümser Çalışkan'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm olayını duyan arkadaşları, Çalışkan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak başsağlığı yorumları yazdı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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