Nurettin Kara (39) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 102. kilometresinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düşerek bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre uzunluğundaki bariyerlerin saplandığı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu çıkarıldı.
112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitiren Kara'nın cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurettin Kara (39) idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 102. kilometresinde yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düşerek bariyerlere çarptı.