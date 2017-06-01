ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Roma'da büyük yangın
Roma'da büyük yangın
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?

Bartın'da beton mikseri dereye devrildi: 2 yaralı

Derede akıntının içinde ters dönen kamyonun üzerine çıkan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da beton mikseri dereye devrildi: 2 yaralı

Bartın'da, beton mikserinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine giden Emin Erbilge (35) idaresindeki 06 BS 8435 plakalı beton mikseri, Kirazlıkköprü Barajı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, dereye devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Erbilge ile yanındaki Feyzullah Bozkurt (35), derede akıntının içinde ters dönen kamyonun üzerine çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Erbilge ve Bozkurt, AFAD ve itfaiye ekiplerince, mahsur kaldıkları yerden halat yardımıyla kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #kurtarma #kaza #beton mikseri
banner863
Önceki Haber
Adanaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Sonraki Haber
İspanya'da Franco dönemine ait toplu mezar açıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.