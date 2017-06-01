Derede akıntının içinde ters dönen kamyonun üzerine çıkan yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın'da, beton mikserinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine giden Emin Erbilge (35) idaresindeki 06 BS 8435 plakalı beton mikseri, Kirazlıkköprü Barajı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, dereye devrildi.



Kazada yaralanan sürücü Erbilge ile yanındaki Feyzullah Bozkurt (35), derede akıntının içinde ters dönen kamyonun üzerine çıktı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Erbilge ve Bozkurt, AFAD ve itfaiye ekiplerince, mahsur kaldıkları yerden halat yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.