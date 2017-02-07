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Bartın'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Bartın'da su kanalına düşen karaca, balık ağı yardımıyla kurtarıldı.

Bartın'da su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Gökçekıran köyünden geçen su kanalına düşen karacanın buradan çıkmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şubesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, karacayı kanalda balık ağı gererek yakaladı.

Kanaldan çıkmaya çalışırken kafası ve çeşitli yerlerinden yaralanan karaca, olay yerine gelen veteriner Tolga Kandıralı tarafından tedavi edildi.

Karaca, daha sonra ekiplerce doğaya bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karaca #Bartın
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