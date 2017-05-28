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Bartın'da traktör devrildi: 1 ölü

Bartın'da devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da traktör devrildi: 1 ölü

Bartın'da devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akağaç Köyü’nde ormanlık alanda Hüseyin Kış (62) idaresindeki 74 BC 917 plakalı traktör, Kızılsu mevkisinde devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Kış'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kış'ın cenazesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.




 


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #kaza #Bartın #1 ölü
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