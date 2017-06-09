İstanbul'da yargı kararları hiçe sayıldı. Daha önce Danıştay tarafından durdurulan "Bahçeşehir Gölet projesi"nde çalışmalar sürüyor. İnşaatın devam etmesine idare mahkemesinin verdiği "bozma kararı" gerekçe gösterildi ancak, ortada öyle bir karar yok.

İstanbul Başakşehir'de Gölet tartışması yeniden alevlendi.



Bu tartışmanın nedeni, Danıştay tarafından durdurulan Gölet projesinde çalışmaların devam etmesi.



Çalışmalara gerekçe olarak yerel mahkemenin verdiği "bozma kararı" gösterildi. Ancak, ortada bir "bozma kararı" yok.



Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut, AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin algı operasyonu yaptığını kaydetti.



Karabulut, çalışmalarla ilgili yargı sürecinin başlayacağını da sözlerine ekledi.



Mahalle sakinlerinden Mehmet Gümüş ise projede kamu yararı olmadığını belirterek hatadan biran önce dönülmesini talep etti.



Haber: Gökhan Çelik

Kamera: Bülent Ünal

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