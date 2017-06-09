Askeri üs bölgesine saldırı: 2 şehit
Askeri üs bölgesine saldırı: 2 şehit
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
Pakistan ve Hindistan, ŞİÖ'ye tam üye oldu
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
İstanbul'da 4 katlı bina çöktü
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...
Arda Turan'a bir şok daha! Barcelona...

Başakşehir'de neler oluyor?

İstanbul'da yargı kararları hiçe sayıldı. Daha önce Danıştay tarafından durdurulan "Bahçeşehir Gölet projesi"nde çalışmalar sürüyor. İnşaatın devam etmesine idare mahkemesinin verdiği "bozma kararı" gerekçe gösterildi ancak, ortada öyle bir karar yok.

Başakşehir'de neler oluyor?

İstanbul Başakşehir'de Gölet tartışması yeniden alevlendi.

Bu tartışmanın nedeni, Danıştay tarafından durdurulan Gölet projesinde çalışmaların devam etmesi.

Çalışmalara gerekçe olarak yerel mahkemenin verdiği "bozma kararı" gösterildi. Ancak, ortada bir "bozma kararı" yok.

Bahçeşehirliler Derneği Başkanı Uğur Barış Karabulut,  AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin algı operasyonu yaptığını kaydetti.

Karabulut, çalışmalarla ilgili yargı sürecinin başlayacağını da sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gümüş ise projede kamu yararı olmadığını belirterek hatadan biran önce dönülmesini talep etti.

Haber: Gökhan Çelik
Kamera: Bülent Ünal
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #başakşehir #istanbul #danıştay
banner863
Önceki Haber
Türk İş'ten İncirlik Üssü çıkışı
Sonraki Haber
CHP'de olağanüstü kongre talebi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.