Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in cenazesi Elazığ'da defnedildi. Başhekimin arkadaşları "Yaşatmak için çıktığımız yolda ölüyoruz" yazılı dövizlerle saldırıya tepki gösterdi.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen toprağa verildi.



Berilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, hastanede düzenlenen törenin ardından kortej eşliğinde Fırat Üniversitesi Camisi'ne götürüldü.



Berilgen'in meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı.



Başhekim Muhammed Said Berilgen kılınan cenaze namazının ardından Harput Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.



Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in meslektaşları da saldırıyı protesto etti.



Fırat Üniversitesi Hastanesindeki poliklinikler önünde toplanan hekimler ve öğrenciler, ellerinde taşıdıkları "Beyaz önlüklerimizi kırmızıya boyamayın",

"Yaşatmak için çıktığımız yolda ölüyoruz" yazılı dövizlerle saldırıya tepkisini dile getirdi.





ulusalkanal.com.tr