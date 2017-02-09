Başkent'te “5. Gümüşhane Tanıtım Günleri“

"Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ildi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ildi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık." dedi.

Bakan Eroğlu, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 5'inci Gümüşhane Tanıtım Günleri'nin açılışına katılarak, stantları gezdi.

Aşıklar, Ozanlar ve Şairler standında Eroğlu'nu karşılayan Aşık Kul Nuri, saz çalıp, türkü söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü standında beraberindeki heyetle birlikte yöresel kıyafetler giyen Eroğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nün standını da ziyaret ederek, vatandaşlara kuş evi hediye etti.



7 milyarlık yatırım

Daha sonra açılışın gerçekleştirildiği alanda konuşma yapan Eroğlu, tanıtım gününün düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti.

Gümüşhane'nin saklı bir cennet olduğunu belirten Eroğlu, fahri hemşehrisi olduğunu Gümüşhane'yi ve insanlarını çok sevdiğini söyledi. Eroğlu, "O kadar güzel bir şehir ki seyretmeye doyum olmuyor. İnsanlarla sohbet etmeye doyum olmuyor. Gümüşhane ile ne kadar gurur duysak azdır." ifadesini kullandı.

Gümüşhane için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Gümüşhane geçmişte unutulmuş bir ildi ama şimdi artık bütün dünyada tanınan bir il haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Gümüşhane için ne gerekiyorsa yap' demişti. Biz de hakikaten çok şey yaptık. Hükümetimiz, Gümüşhane'ye şu ana kadar 7 milyar liralık yatırım yaptı. Gümüşhane'de en çok yatırım yapan Bakan olmanın gururu bende. Yaklaşık 2 milyar lira da şu anda 3 baraj inşa ettik. Arkadaşlarıma, '43 baraj ve göleti tamamlayacaksınız' diye talimat verdim. 35 sulama tesisi tamamlanacak. Derelerin sayısını 30'dan 58'e çıkaracağız."

Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi de veren Eroğlu, "Orman teşkilatımız çok iyi çalışıyor. Şu ana kadar 14 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz 23 milyon." dedi.



"Tabiat turizmi mastır planı hazırladık"

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kurulması talimatını verdiğini anımsatarak, bu talimat doğrultusunda Gümüşhane'de 52 köyde, ceviz, badem, dut, kuşburnu, iğde, mahlep gibi gelir getirici türleri dikeceklerini bildirdi.

Eroğlu, "Geliri 49 yıl Gümüşhaneli vatandaşlarımıza ayrılacak. Gümüşhaneliler gerçekten çok akıllı insanlar. Bunu ilan ettiğim zaman Gümüşhaneli bir vatandaş '49 yıl az değil mi?' diye sordu, ben de dedim ki 'getir noterden 99 yıl yaşayacağına dair yazı, 99 yıllık imzalayayım.' Sonra bir çözüm bulduk, gelecekteki bakana 'Bakan abin olarak senden rica ediyorum. Ben 49 yıl uzattım. Bir 49 yıl da sen uzat' diye kasaya bir mektup yazacağım. Böyle bir formül buldum." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş'la birlikte Gümüşhane için tabiat turizmi mastır planı hazırladıklarını vurgulayan Eroğlu, genel müdürlüğün hazırladığı standı herkesin gezmesini istedi.

Veysel Eroğlu, "Gümüşhane'deki tabiat turizmini bütün dünyaya açmak istiyoruz. Mastır planı hazır. Bu konuda önemli adımlar attık. Dünyada cenneti görmek istiyorsanız gelin Gümüşhane'ye." dedi.



