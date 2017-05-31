Ankara'da trafiği kesip havaya ateş açarak vatandaşlara korkulu anlar yaşatan 5 şüpheliden 4'ünün gözaltına alınmasının ardından görüntülere yansıyan eli silahlı son şüpheli de yakalandı

Ankara'da trafiği kesip havaya ateş açarak vatandaşlara korkulu anlar yaşatan 5 şüpheliden 4'ünün gözaltına alınmasının ardından görüntülere yansıyan eli silahlı son şüpheli de yakalandı.



Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde 24 Mayıs Çarşamba günü konvoy oluşturarak, askere giden arkadaşlarını uğurlayan bir grubun, yolu trafiğe kapatıp, silahla havaya ateş açtığı olayın sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alması sonrası polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.



Başlatılan çalışmalar neticesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, olaya karışan ve görüntülerde yer alan 5 şüpheliden B.G, Y.B, M.Ş ve O.Y.Ö, 26 Mayıs Cuma günü gözaltına alınmış, diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürdürülmüştü.



Asayiş Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görüntülerde elinde tabancayla ateş eden son şüphelinin İ.H.U. olduğu tespit edilerek, 29 Mayıs Pazartesi günü yakalandı.



Zanlılara, "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, araç sürücülerine de para cezası uygulandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.