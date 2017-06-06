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Başkentte boya fabrikasında yangın

Yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü

Başkentte boya fabrikasında yangın

Başkentte bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edilinen bilgiye göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde bir boya fabrikasının üretim bölümünde, akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede fabrikanın boya üretim bölümüne yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kahramankazan itfaiyesinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca Ankara'dan ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikanın boya üretim bölümünün tamamen yandığı olayda, büyük maddi hasar meydana geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Başkentte boya fabrikasında yangın #ankara
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