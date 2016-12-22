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Başkentte FETÖ soruşturması

- Örgüte ait öğrenci yurtlarının yöneticisi olduğu belirtilen 3 kişi tutuklandı

Başkentte FETÖ soruşturması

ANKARA (AA) - Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte ait yurtlarda yöneticilik yaptıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye ait 8 öğrenci yurdunun bağlı olduğu Sena Limited Şirketinin ortakları Yasin Çolak ve Satılmış Çatak ile şirketin kurucu temsilcisi İbrahim Demir'i gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, zanlılardan Çatak ve Demir'in daha önce de gözaltına alınıp, serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Etiketler; #fetö #Ankara Emniyet Müdürlüğü #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
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