Altındağ'da, iki grup arasında çıkan uzunlu namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada 3 kişi ağır yaralandı

Altındağ'da, iki grup arasında çıkan uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada 3 kişi ağır yaralandı.



Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Uzunyol Sokak'ta, iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışma yaşandı.



Çatışmada, Gülabi G, Mehmet Ali G. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir Suriyeli yaralandı.



Yaralılar, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Bu arada, pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışma sırasında, çevredeki bazı binalar ve araçlar da isabet aldı.