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Başkentte silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Başkentte bir telefon mağazasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Başkentte silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Başkentte bir telefon mağazasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Sakarya Caddesi'nde bir telefon mağazasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine silah ve bıçakla saldırdı. Olayda Sedat O, Habip O, Fatih O, Engin K. ve henüz ismi belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları özel araçlarla, bazıları da sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #kavga #ankara
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