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Başkentte silahlı yaralama

Ankara'da özel bir güvenlik şirketinin sahibi, tartıştığı ortağını silahla ağır yaralayarak, olay yerinde polise teslim oldu

Başkentte silahlı yaralama

Başkentte özel bir güvenlik şirketinin sahibi, tartıştığı ortağını silahla ağır yaralayarak, olay yerinde polise teslim oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde özel bir güvenlik şirketinin sahibi olan Osman A. ve ortağı Mehmet Reşat A. (52) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Osman A. yanında bulunan silahla ortağı Mehmet Reşat A.'yı kasık bölgesinden ağır yaraladı.

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekiplerine teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, yaralı Mehmet Reşat A. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başkentte silahlı yaralama
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