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Başkentte yol kesip ateş açan 4 kişi yakalandı

Ankara'da asker uğurlama konvoyunda trafiği kesip havaya ateş açarak vatandaşlara korkulu anlar yaşatan 4 şüpheli gözaltına alındı

Başkentte yol kesip ateş açan 4 kişi yakalandı

Başkentte asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanan 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde konvoy oluşturarak, askere giden arkadaşlarını uğurlayan bir grup araçlarıyla yolu trafiğe kapatıp, silahla havaya ateş açtı. Olayın sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alması sonrası başlatılan incelemede, polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan B.G, Y.B, M.Ş ve O.Y.Ö'yü gözaltına aldı.

Zanlılara, "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapılırken, araç sürücülerine de para cezası uygulandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gasp Büro Amirliği #asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açan
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