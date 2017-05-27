Düzenlenen operasyonlarda, 43 bin 310 gümrük kaçağı sigara, 26 ton 700 kilogram ham petrol ele geçirildi.

Batman'da yapılan operasyonlarda, 43 bin 310 gümrük kaçağı sigara, 26 ton 700 kilogram ham petrol ele geçirildi.



Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 43 bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Standart dışı 26 ton ham petrol



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) görevlilerince bir tankerde yapılan aramada, 26 ton 700 kilogram standart dışı ham petrol ele geçirildi.



Tanker sürücüsü gözaltına alınırken, standart dışı ham petrole el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Kaçak oyuncak operasyonu



Polis ekiplerince şüphe üzerine bir kamyonda yapılan aramada, 160 koli içerisinde kaçak oyuncak ele geçirildi.



Evrakı incelenen sürücünün "ithal belgesi ile gümrük beyannamesi"nin olmadığı belirlendi.



Oyuncaklara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.