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Batman'da bedava ekmek kuyruğu

İşsizlik artıyor, vatandaşın alım gücü gün geçtikçe düşüyor. Bunun en belirgin örneği Batman'da yaşandı. Hayırsever bir fırın sahibi ücretsiz ekmek dağıttı. Yüzlerce kişi, ekmekten alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Batman'da bedava ekmek kuyruğu
Batman'daki bu vatandaşlar ücretsiz ekmek kuruğunda hem de Ramazan ayında...

Kuyrukta çocuklarda var yaşlılarda. Sadece 1 ekmek alabilmek için fırının önüne gelip saatlerce kuyrukta bekliyorlar.

Görüntüler izleyenlere "Vatandaşın ekmek alacak parası bile kalmadı" dedirtiyor. 

Fırın sahibi Şerafettin Yüce, 20 yıldır her ramazan askıda ekmek ile topladığı paraya göre ekmek yapıyor ve dağıtılıyor. 

Yüce sadece ekmek değil, bazı hayırseverlerin giyim ve ayakkabı yardımını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 


ulusalkanal.com.tr
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