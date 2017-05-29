Batman'daki bu vatandaşlar ücretsiz ekmek kuruğunda hem de Ramazan ayında...
Kuyrukta çocuklarda var yaşlılarda. Sadece 1 ekmek alabilmek için fırının önüne gelip saatlerce kuyrukta bekliyorlar.
Görüntüler izleyenlere "Vatandaşın ekmek alacak parası bile kalmadı" dedirtiyor.
Fırın sahibi Şerafettin Yüce, 20 yıldır her ramazan askıda ekmek ile topladığı paraya göre ekmek yapıyor ve dağıtılıyor.
Yüce sadece ekmek değil, bazı hayırseverlerin giyim ve ayakkabı yardımını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
ulusalkanal.com.tr
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