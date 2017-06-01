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Batman'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Batman'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Batman'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Batman'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yıldız'ın kullandığı 72 S 0257 plakalı öğrenci servisi, Tilmaç Mahallesi'nde Zeliha Öztürk Tunç yönetimindeki 72 DR 376 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilerek kaldırıma çıkarken, otomobil ise park halindeki 55 ARB 79 plakalı minibüse çarparak durdu.

Kazada, sürücüler Yıldız ve Tunç ile 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Serhat Tigrin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, hastanelerdeki öğrencileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #öğrenci #kaza #batman
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