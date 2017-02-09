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Batman'daki Kırkat Göleti dondu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat Göleti buz tuttu.

Batman'daki Kırkat Göleti dondu

Kar yağışının ardından gece eksi 8 ile 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle, ilçe merkezine 3 kilometre uzaktaki Kırkat Göleti dondu.

İlçede geçimini balıkçılıkla sağlayan Tahsin Kaya, göletin en son 4 yıl önce donduğunu belirtti.

Hasan Bıçakçı ise son yılların en soğuk kışını geçirdiklerini ifade ederek, "Buzu kırıp balık avlayamıyoruz. Kırdığımızda ağımızı atarken buzun kesici yerlerine denk geliyor. Ağımız yırtılıyor. Biz de evimize boş dönüyoruz." dedi.

Öte yandan, ilçede soğuk hava, içme suyu depolarının donmasına neden oldu. Evlerin çatılarında ise bir metreyi aşkın buz sarkıtları oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gercüş #batman
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