Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 GD 145 plakalı kamyonet, Çamlıtepe Mahallesi'nde yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki tren raylarına yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan Kurtalan istikametinden kazanın yaşandığı yöne doğru gelen tren, polis ekiplerinin uyarısı üzerine durdu.
Kamyonetin kaldırılmasının ardından tren yeniden hareket etti.
Batman'da tren raylarına yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 GD 145 plakalı kamyonet, Çamlıtepe Mahallesi'nde yoldan yaklaşık 10 metre aşağıdaki tren raylarına yuvarlandı.