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Bedensel engelli çocuk yangında öldü

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 yaşındaki bedensel engelli Nermin Kara hayatını kaybetti, 2 kardeşi tedavi altına alındı

Bedensel engelli çocuk yangında öldü

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli çocuk öldü, 2 kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Yeşildirek Mahallesi'nde Daham Kara'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında evde uyuyan ve dumandan etkilenen Abdulkadir (17), Ömer (12) ve bedensel engelli Nermin Kara (9) komşuları tarafından evden çıkarılarak, özel otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Hastanede tedavisi yapılan Nermin Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlenme #yaralı #yangın #Ölü #ev yangını #Dumandan etkilenme
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